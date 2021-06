tmw Lecco, poker di pretendenti per Riccardo Capogna: c'è la Pro Vercelli

vedi letture

Poker di pretendenti per Riccardo Capogna, attaccante classe 1988 del Lecco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul giocatore del club lombardo, autore nella stagione appena conclusa di dieci gol e 3 assist in 35 presenze oltre ad essere in corsa per il premio di gol più bello della Serie C, è finito nel mirino di Pro Vercelli, Pro Sesto, Giana Erminio e Piacenza.