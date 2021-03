tmw Livorno, Amelia verso la panchina: accordo vicino

Un nuovo allenatore per il Livorno. Marco Amelia riabbraccia la sua ex squadra in una nuova veste. Accordo fino a giugno ad un passo. Il Livorno cambia, Dal Canto verso l’addio. E Amelia è pronto per una nuova avventura...