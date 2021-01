tmw Lucchese, ecco il portiere: trattativa chiusa con l'Inter per il baby Pozzer

L'infortunio di Jacopo Coletta, una "frattura composta ad andamento spiroideo del perone, con interessamento del legamento peroneo - astralgico e del legamento deltoideo", ha obbligato la Lucchese a muoversi sul mercato anche per un portiere, che il club intendeva ricercare tra profili under. E che il club, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha individuato in Giacomo Pozzer, classe 2001 proveniente dall'Inter: il giocatore, risolverà prima il prestito con il Monopoli, poi approderà in prestito secco in Toscana.