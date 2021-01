tmw Lucchese, si cerca un portiere. Club dirottato su profili under

Un lungo stop per Jacopo Coletta, circa 40 giorni dopo l'infortunio patito domenica in occasione del match contro il Renate, e l'obbligo, per la Lucchese, di intervenire sul mercato. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club toscano è alla ricerca di un portiere, con tutta probabilità under.