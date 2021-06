tmw Non solo Zaro. Il Modena vuole rinnovare anche con Spagnoli

Operativo il Modena, che sta creando la squadra per la prossima stagione. Partendo ovviamente dai rinnovi, primo tra tutti quello di Giovanni Zaro.

Ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il difensore non è l'unico tassello che i canarini vogliono confermare: in agenda c'è anche un incontro con l'attaccante Alberto Spagnoli.