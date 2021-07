tmw Olbia, Marino: "Serve riapertura di almeno il 50%. E vogliamo risposte sugli abbonamenti"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW il presidente dell'Olbia Alessandro Marino ha parlato anche della riapertura degli stadi e della campagna abbonamenti: "Non possiamo permetterci di ragionare sul 25% degli ingressi, dobbiamo cercare di metterci in linea con gli altri Paesi che sembrano più avanti in questo senso. Serve ragionare, come faranno Gravina e Ghirelli, sul 50% o il 75%. E poi serve una risposta sulla campagna abbonamenti. I soldi che arrivano da quest’ultima servono per le scadenze immediate e per le spese iniziali. Sono soldi subito utilizzabili e dobbiamo sapere se sarà possibile averli a disposizione o meno perché sono una voce importante e senza viene meno una risorsa importante. Su questo, ma non solo, siamo certi di trovare sponda con le categorie superiori