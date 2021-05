tmw Perna, 10 anni alla Giana Erminio: "Darò sempre l'anima, qua è una famiglia"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'attaccante della Giana Erminio - vice capitano del club - Fabio Perna ha parlato nel dettaglio anche del suo rinnovo contrattuale e di quello di capitan Daniele Pinto: "Credo siano fondamentali. Ci son periodi in cui magari, per tantissimi motivi, possiamo rendere men, ma noi daremo sempre l'anima per la Giana, qua siamo a casa, è una famiglia. Ed è chiaro che quando sono queste le premesse, tutto poi è amplificato, una salvezza, una promozione o una retrocessione non sono mai semplici risultati sportivi, sono ben altro".