tmw Piovaccari verso il ritorno in Italia. Ci sono Pro Sesto e Palermo

Terminata l’avventura al Cordoba in Spagna per Federico Piovaccari si prospetta un ritorno in Italia e più precisamente in Serie C. Dopo l’interesse di Bari e Modena il centravanti classe ‘84 sarebbe finito nel mirino di altri due club della terza serie. Si tratta, come raccolto da TMW, del Palermo e della Pro Sesto.