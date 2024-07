Ufficiale Piovaccari "riparte" dalla Champions League. Sceglie San Marino e sfida la FCSB

La Virtus Acquaviva annuncia un nuovo acquisto. E lo fa alla vigilia del debutto in Champions League, che sarà domani sera nel primo turno contro la Steaua. Si tratta di Federico Piovaccari, ex attaccante fra le altre di Cittadella e Sampdoria. Questo il messaggio pubblicato sulla pagina Instagram della società: "La Virtus prosegue la sua marcia di avvicinamento all'esordio in Champions League e da oggi avrà a disposizione un attaccante di caratura internazionale. Per l'avventura europea si aggrega Federico Piovaccari, bomber giramondo che ha deciso di sposare la causa neroverde.

L'attaccante nativo di Gallarate ha esperienze in Spagna, Cina, Australia ed è peraltro un ex anche dei nostri avversari, con i quali ha giocato nel 2013-14, quando il nome ufficiale era ancora Steaua Bucarest. Piovaccari conosce già la Repubblica del Titano, dato che nel 2005-06 indossò la maglia del San Marino Calcio, disputando peraltro un'ottima stagione condita da 11 reti. Da lì spiccò il volo per la sua grande carriera, che lo ha portato a mettere a segno circa 150 gol complessivi".