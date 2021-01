tmw Pro Patria, Testa: "Il nostro mercato si è chiuso con l'arrivo di Vaghi"

Nell'intervista rilasciata a TMW, la presidente della Pro Patria Patrizia Testa ha parlato, tra le altre, anche di mercato: ""Non ho ancora avuto un confronto diretto con Turotti, ma il nostro mercato si è chiuso con l'arrivo di Vaghi, nonostante si abbia fuori, causa rottura del crociato, Ghioldi. Dobbiamo produrre e migliorare con quello che abbiamo, fare un ulteriore sacrificio, anche se di questi tempi, con il Ciovid-19 che ancora serpeggia non è facile. Anzi, a tal proposito il mio plauso va ai ragazzi, che stanno affrontando una situazione complessa, anche dal punto di vista mentale, con grande forza: fare tamponi, essere nel limbo delle risposte, non è facile, ma in loro vedo davvero un grande spirito. Di alcuni posso essere la mamma, di altri anche la nonna, e da adulta e vaccinata non so se avrei la stessa loro forza".