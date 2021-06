tmw radio Dg Pergolettese sull'allenatore: "Mi piacerebbe prendere Gila o Di Natale"

Cesare Fogliazza, dg della Pergolettese, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, soffermandosi anche sul nome del prossimo allenatore della squadra: "Ho parlato con Gilardino, ma purtroppo il suo impegno finirà il 16 giugno. Il Siena vorrebbe trattenerlo, però. Un altro che non nego mi farebbe avere piacere è Di Natale. Come ho lanciato tanti calciatori giovani, vorrei fare una bella scommessa in panchina".