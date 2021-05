tmw radio Galante "Spero di non rivedere più nel calcio chi ha rovinato il Livorno"

L'ex difensore Fabio Galante ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, soffermandosi anche sulla retrocessione in Serie D del Livorno, club in cui ha militato dal 2004 al 2010: "Mi dispiace tantissimo per i tifosi, la piazza è veramente bella. Pensare che sono retrocessi in Serie D mi fa piangere il cuore e mi dispiace pure per Amelia che ci ha messo tutto, ma i disastri societari sono stati veramente grossi. Sarebbe troppo facile attaccare chi è venuto dopo Spinelli, spero solo di non rivedere da altre parti queste persone qua. Questa è gente che ha rovinato una piazza come Livorno, come possono fare ancora calcio? Mi spiace pure per Spinelli, che ha lasciato a chi non ha le possibilità".