tmw SudTirol, il rinforzo per la difesa si chiama De Col: attesa la fumata bianca

Si è definitivamente chiusa la parentesi Entella per Filippo De Col. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il difensore classe '93 ha trovato e raggiunto l'accordo con il SudTirol.

Attesa l'ufficialità dell'operazione, per la quale non dovrebbero esserci intoppi.