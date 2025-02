Ufficiale Vicenza, c'è il rinnovo del laterale De Col: ha firmato per un altro anno. Il comunicato

L'avventura del terzino Filippo De Col con il Vicenza proseguirà per almeno un altro anno. Il calciatore, arrivato nell'estate 2023 dal SudTirol, ha infatti prolungato il proprio rapporto con il club berico come si legge in un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club veneto:

"La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento contrattuale con il calciatore Filippo De Col, sino al 30 giugno 2026. De Col, difensore classe 1993, con la maglia biancorossa dalla scorsa stagione ha totalizzato 62 presenze, tra campionato e coppa, siglando 4 reti".

De Col in questa stagione ha collezionato 16 presenze in campionato e tre, con un gol, in Coppa Italia Serie C.