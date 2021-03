tmw Virtus Verona, Pellacani non rinnova. Richiesta del Padova, ci sono club di B

Filippo Pellacani non rinnoverà con la Virtus Verona. Classe 1998, il difensore centrale è uno dei perni della retroguardia dei rossoblù, giocando praticamente tutte le partite. Il contratto va in scadenza a giugno 2022 e non ci sarà prolungamento: su di lui si è già mosso il Padova, con un sondaggio, mentre in B piace a Frosinone e Pordenone.