tmw Viterbese, il rinforzo offensivo arriva dalla D: c'è l'accordo con Sirbu

Arriva dalla Serie D il rinforzo in attacco della Viterbese. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club laziale ha raggiunto l'accordo con il Flaminia per il trasferimento in gialloblù di Dorin Sirbu, classe '99.