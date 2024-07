Ufficiale Trapani, colpo in attacco: arriva Udoh. Lo scorso anno protagonista a Gubbio

Dopo l'ottima stagione con la maglia del Gubbio, 11 reti in 34 presenze, per King Udoh c'è una nuova avventura in Serie C con la maglia dell'ambizioso Trapani. Questa la nota del club siciliano neopromosso in Serie C:

"La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di King Udoh. Attaccante classe 1997, alto 1.87 cm e di nazionalità italo-nigeriana, Udoh cresce nel vivaio della Reggiana prima di passare nel 2011 nel settore giovanile della Juventus. Tra i professionisti debutta nel 2016-2017 con il Pontedera e sempre in Serie C veste le maglie di Fermana e Fano. Dopo una breve parentesi in Serie D con il Viareggio, nella stagione 2019/2020 il ritorno tra i professionisti vestendo la maglia della Pianese. Nelle successive due annate sportive gioca all’Olbia dove in 70 presenze totalizza 18 gol. Nel 2022-2023 passa al Cesena. Nella scorsa stagione il classe 1997 ha giocato con la maglia del Gubbio, segnando 11 gol in 34 gare di campionato".