Ufficiale Trento, dopo tre anni è addio col ds Zamuner. Il suo contratto non sarà rinnovato

vedi letture

Dopo quasi tre anni termina l’avventura di Giorgio Zamuner al Trento, dove era arrivato nel novembre del 2022. Lo comunica il club con una nota ufficiale in cui si sottolinea come il contratto in scadenza del ds non sarà rinnovato. In questo triennio la squadra gialloblù è cresciuta in maniera importante passando dal 14° posto nel 2022-23 al settimo posto, con eliminazione del primo turno dei play off, di questa stagione. Questo il comunicato del Trento:

"A.C. Trento 1921 comunica che al termine della stagione sportiva 2024/25, si concluderà il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner, in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.

La Società desidera ringraziare Zamuner per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e competenza nel corso del suo incarico, contribuendo alla crescita del Club nelle ultime tre stagioni.

A lui i migliori auguri per il proprio futuro personale e professionale".