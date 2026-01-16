Ufficiale Monopoli, ecco il centrale Bove: ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club

Come avevamo anticipato Davide Bove è un nuovo difensore del Monopoli con cui ha firmato fino al 2028. Questo il comunicato del club pugliese:

"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Vis Pesaro 1898 per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Bove.

Difensore classe 1998, nato a Benevento, formato nelle giovanili del Novara, Bove ha giocato finora in stagione 17 partite (16 in campionato e 1 in Coppa Italia) con la maglia della Vis Pesaro. In passato ha indossato le maglie di Novara, Avellino, Crotone e Vis Pesaro, sempre in serie C, per un totale di 170 presenze tra campionato, coppa e playoff (con 5 reti) e 7 presenze in Coppa Italia.

La SS Monopoli 1966 si assicura le prestazioni sportive del calciatore fino al 30 giugno 2028.

Il calciatore ha scelto la maglia numero 4".

Questo invece il comunicato del club biancorosso:

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide Bove a S.S. Monopoli 1966. La società augura a Davide le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera".