Ufficiale Triestina, ceduto in prestito annuale il portiere maliano Diakite ai finlandese del KTP

Cessione all'estero per la Triestina. Il club alabardato ha trasferito con la formula del prestito annuale Madou Diakite, portiere maliano classe 2004 approdato nella città della Bora nell'ottobre 2023 dopo la fine dell'esperienza al Terracina in Serie D, al KTP, formazione della massima serie finlandese.

Diakite (20) saluta, dunque, almeno per il momento Trieste e il 'Rocco' con una sola presenza a referto in un anno e mezzo di militanza (vittoria per 4-0 sul Renate nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C).

"Abbiamo deciso di ingaggiare Madou - spiega il tecnico Jonas Nyholm - perchè volevamo aumentare la competizione nel reparto portieri. Secondo noi lui ha il potenziale per competere con Koski e Maksym Zhuk. Avere tre portieri aggiunge valore ai nostri allenamenti. È un grande vantaggio. Ci aspettiamo che possa lottare alla pari per un posto da titolare. Diakite ha caratteristiche che gli altri portieri della squadra non necessariamente possiedono. Ha un calcio potente e lungo, e la sua capacità di passaggio ci offre diverse opzioni per l’impostazione del gioco quando siamo in possesso palla"