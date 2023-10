ufficiale Triestina, tesserato il portiere 2004 Diakite. Accordo di durata biennale

vedi letture

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del portiere maliano Madou Diakite. Diakite, classe 2004, ha sottoscritto con la Triestina un contratto di durata biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Cresciuto calcisticamente in Spagna e messosi in luce nella passata stagione con la maglia del Terracina, nonostante la giovane età può già vantare una presenza con la Nazionale U23 del Mali e una semifinale di Coppa d’Africa U20, ottenuta da protagonista con la selezione giovanile del proprio Paese.