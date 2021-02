Triestina, Lopez: "Troppo vecchio per giocare? Sto benissimo. Farò parlare il campo"

Salutata la Salernitana per Walter Lopez, terzino uruguaiano con un passato anche nello Spezia, è iniziata l’avventura alla Triestina. Dalle colonne di TrivenetoGoal.it arrivano le sue prime dichiarazioni da giocatore alabardato: “La possibilità è nata in modo velocissimo, stavo viaggiando verso Reggio Calabria in ritiro con la Salernitana per giocare contro la Reggina. Mi hanno detto di questa possibilità e ho detto subito di si, perché è una società di grandissimo livello, la squadra è forte e ha grandi ambizioni, quindi tutto è successo in un attimo. L’età avanzata? Nel girone di andata di Serie B ho giocato quasi tutte le partite da titolare, infrasettimanali comprese. Il problema della carta d’identità non c’è, fisicamente sto benissimo. Se sarò chiamato in causa in tutte le partite bene, in ogni caso scenderò sempre in campo per dare il massimo contributo possibile. Mi sento benissimo, quindi aspetterò l’opportunità per far parlare il campo”.