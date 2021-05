Triestina, Milanese: "Delusione enorme. Dalla squadra ci aspettiamo un atteggiamento diverso"

Con un lungo intervento sul sito ufficiale del club l’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese ha tracciato il bilancio stagionale ringraziando il patron Biasin per aver dato stabilità economica al club anche in questa difficile stagione per poi passare all’analisi dei risultati con l’amara sconfitta contro la Virtus Verona ai play off che pesa tantissimo sulla stagione:

“Innanzitutto un ringraziamento va fatto al Presidente Mario Biasin. In un’annata difficile, la sua stabilità economica ci ha dato la possibilità di adempiere con puntualità a tutti gli oneri fiscali, contributivi, relativi agli F24 che vanno da chi prende un piccolo rimborso a chi percepisce uno stipendio maggiore. Siamo senza pubblico da febbraio 2020, gli sponsor hanno meno disponibilità e opportunità di visibilità, di conseguenza è doveroso dire grazie al nostro Presidente che, oltretutto, ha deciso di investire in un progetto ancora più grande in merito al “Ferrini” sfruttandone lo spazio nella sua totalità. Sappiamo che vorremmo avere a disposizione uno spazio maggiore ma questo non è possibile, è un compromesso obbligatorio nell’aver scelto una posizione centrale, il progetto ad ogni modo vedrà sfruttata la metratura al massimo delle possibilità. Questo investimento rientra nell’ottica di un costante allargamento del settore giovanile, di quello femminile, dell’area scouting legata a tutte le nostre squadre compresa la prima. Il “Ferrini” permetterà lo sviluppo di squadre via via sempre più competitive, avendo modo di crescere nella nostra casa i giocatori di oggi e soprattutto quelli di domani. Non vediamo l’ora che l’iter burocratico giunga al termine e si cominci a lavorare, l’obiettivo sarebbe di avere pronti intanto il campo a 11 e quello a 7 entro settembre. Comprendo che per ottenere questo risultato sia necessario correre, ma chiedo a tutti gli enti coinvolti di lavorare anche andando oltre i propri limiti, tagliando questo primo traguardo al massimo qualche settimana dopo la scadenza inizialmente fissata. Questo per permettere ai nostri tanti giovani di poter iniziare la stagione che verrà su un campo nuovo, un centro nel quale tante persone che vogliono bene alla Triestina potranno trarre un beneficio. A lavori ultimati ci saranno molteplici opportunità di lavoro: ci saranno un bar, un ristorante pizzeria, uno spazio ‘happy family’, il convitto per i nostri giovani, una farmacia, l’opportunità di affittare il campo la sera ai tanti appassionati di calcio a 7 della nostra città. L’investimento è stato potenziato per questi motivi, per creare un bene solido per la città e per la Triestina che mai ha avuto questo nella sua centenaria storia, qualcosa che resterà negli anni a venire anche quando io e Mario lasceremo il timone.

Venendo alla parte più strettamente sportiva, è chiaro che tutto partirà dalla volontà del Presidente per la prossima stagione. Quanto a quella appena conclusa, un sesto posto viste anche tutte le vicissitudini di quest’annata è un risultato che indubbiamente ci va un po’ stretto, il desiderio era quello di competere fino alla fine insieme alle prime quattro ma se siamo arrivati sesti, significa che quello è il risultato che abbiamo meritato di ottenere sul campo. Quello che sicuramente non è piaciuto, al Presidente così come a me e alla società, è stato l’atteggiamento con il quale sono state affrontate le ultime due partite, l’ultima di campionato e quella dei playoff. L’atteggiamento della Triestina deve essere diverso, al di là delle scelte di giocatori e sistemi di gioco che spettano al Mister. La delusione è nostra e sappiamo bene che questa sensazione alberga anche nei nostri tifosi, che come noi vorrebbero sempre il massimo per la Triestina. Siamo passati in poco tempo dal rischiare l’Eccellenza ad andare a un soffio dalla B, sarebbe stato uno step veloce per crescere ma evidentemente la storia dice che Trieste deve passare attraverso le sofferenze, lo sappiamo bene sia io che Mario, entrambi nati qui. Mario è sicuramente dispiaciuto nel leggere da una ristretta parte della tifoseria critiche feroci, spesso rivolte a giocatori appena ingaggiati e che ancora devono giocare la prima partita con la nostra maglia, creando un clima negativo e che non aiuta nessuno. Proprio ieri Mario mi chiedeva come sia possibile che un sito che porta il suo nome, sia quello che è maggiormente contro la Triestina. Gli ho spiegato la situazione ed ora il quadro è più chiaro anche a lui. Sicuramente con la prossima stagione partiremo sapendo quali sono gli amici e quali i nemici, tracciando un solco deciso e preciso. Non smetteremo mai di ringraziare invece tutti i tifosi che criticando in modo costruttivo, senza tacciare qualcuno di noi di malafede o peggio arrivando a minacciare (direttamente o evocando esempi di altre realtà), dimostrano amore per la Triestina e soffrono quanto noi se le cose non vanno come vorremmo, come è successo in occasione della partita playoff di domenica scorsa. L’amarezza era ed è tanta, ma tanta è anche la voglia di ritrovare il nostro pubblico allo stadio, popolato da tutta quella gente che vuole davvero bene alla Triestina”.