Triestina retrocessa, ma Marino non vuole cali di attenzione: "Ci giochiamo la dignità"

Il verdetto è stato emanato - per altro il primo della stagione professionistica -, domenica scorsa la Triestina è retrocessa in Serie D: la penalità e le problematiche che il club si portava dietro da inizio anno, son state poi deleterie anche per la squadre, che contro il -23 non ha potuto fare nulla.

Geppino Marino, però, non vuole cali di attenzione, e parla di "dignità" in vista della sfida di domani sera contro il Trento, che si giocherà in quel del 'Briamasco': "È una partita che dobbiamo affrontare con criterio perché di fronte avremo un'ottima squadra, con un ottimo palleggio e molto organizzata, quindi va affrontata nel modo giusto - riportano i canali ufficiali del club -. Questa settimana la partita ha un sapore diverso, stiamo provando in tutti i modi a far capire ai ragazzi che c'è ancora tanto da giocare come dignità, come orgoglio e come squadra. Il sapore quindi è differente, sono però consapevole della professionalità e della disponibilità dei ragazzi, proveremo quindi a fare la nostra partita a prescindere da tutta la situazione".

Nota poi alla squadra: "Lo spazio per i giovani lo stiamo dando, dare spazio significa anche mettere i giovani nelle condizioni giuste per averlo, senza buttarli nella mischia con il rischio di bruciarsi. Sono ragazzi ai quali in questo periodo abbiamo provato a far assaggiare il calcio vero, sempre considerando le partite che andiamo ad affrontare, il risultato durante la gara, soprattutto la disponibilità numerica dal momento che siamo decimati. Sicuramente stiamo provando e proveremo a gestirli al meglio, perché sono comunque un patrimonio e vanno utilizzati con criterio per il loro bene".