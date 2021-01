Triestina, sondaggi per Sarno. Dopo il Sudtirol ci prova l'Avellino

vedi letture

Dopo il sondaggio, senza sviluppi, dei giorni scorsi da parte del Sudtirol un altro club di Serie C sarebbe pronto a farsi avanti per Vincenzo Sarno, attaccante classe '88, della Triestina. Si tratta dell'Avellino che avrebbe avviato i primi contatti per sondare un eventuale trasferimento del giocatore in Irpina in questo gennaio. Lo riporta Trivenetogoal.it.