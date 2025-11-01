Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"

Alla vigilia della sfida casalinga contro l’Union Brescia, il tecnico della Triestina, Attilio Tesser, ha parlato in conferenza stampa analizzando le insidie del match e il momento della squadra. “In questa categoria è difficile con tutti - ha spiegato - ma domani troveremo l’Union Brescia che, insieme al Vicenza, è la squadra top del girone. Hanno una rosa di altissimo livello, piena di qualità e alternative, e un allenatore che conosce bene la categoria e l’ha anche vinta. È una delle favorite del campionato”.

Dopo la sconfitta con la Dolomiti Bellunesi, Tesser ha chiesto ai suoi una pronta reazione: “Abbiamo analizzato con attenzione la partita di lunedì. Ci sono state cose da migliorare, ma anche aspetti positivi. I ragazzi si sono allenati con serietà e impegno, come voglio io. Domani serviranno fiducia, determinazione e consapevolezza delle difficoltà. Dobbiamo crederci, con un grande bagno d’umiltà e più fame dell’avversario”.

Il tecnico ha poi fatto il punto sulla situazione infortunati: “Vertainen è ancora fuori, probabilmente per un paio di settimane. Louati ha iniziato a correre e puntiamo a riaverlo per la prossima gara interna. Silvestro è tornato ad allenarsi e sarà almeno in panchina, mentre Silvestri rientra dopo la squalifica. Dobbiamo stringere i denti, ma abbiamo il gruppo giusto per farlo”.