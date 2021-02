Turris, ancora una sconfitta: la posizione di Fabiano a rischio. Si pensa a Fontana

La sconfitta di Pagani potrebbe costare cara a mister Francesco Fabiano, già in bilico da qualche settimana. Come infatti riferisce tuttoc.com, la Turris sta valutando in questo concitato post gara l'esonero del mister, avendo già in mente un possibile sostituto: tra i nomi che stanno maggiormente prendendo piede, quello di Gaetano Fontana.