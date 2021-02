Turris, Fabiano: "Mercato? Se arriverà qualcosa, è ben accetto". Ma la panchina balla

vedi letture

Ancora una sconfitta per la Turris in occasione della 25^ giornata del campionato di C, con mister Franco Fabiano che nel post gara - come riferisce tuttoturris.it - ha fatto il punto della situazione parlando anche di eventuali innesti: "Dispiace per il risultato che non ci premia, c’è rammarico, ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Anzi, ho detto loro che con queste prestazioni ne usciremo. È un momentaccio. Ma ho le mie certezze e vado avanti per la mia strada, senza farmi condizionare da nessuno. La squadra ha fatto una grossissima partita contro il Palermo, al di la dei numeri del modulo. Mercato? Ho questo organico e lavoro su questo organico, sono convinto che ci tireremo fuori. Se arriverà qualcosa, è ben accetto. In questo momento penso solo a lavorare con questo organico e questi giocatori”.

E sul suo futuro: "L’allenatore è sempre in discussione, è sempre sul filo del rasoio. Lo sono dal primo giorno che sono arrivato a Torre del Greco tre anni fa. Fa parte del gioco e del ruolo dell’allenatore. Sono a testa alta perché do il massimo, poi dipende dalle decisioni della società. In questo momento i risultati non ci sono ed è giusto che la società prenda qualsiasi decisione, sicuramente non sarò io a oppormi".