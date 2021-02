Fabiano: "Ho dato e darò tanto alla Turris. Dimissioni? Mai. Mi devono cacciare"

E' caos in casa Turris dopo il ko di Pagani, con mister Franco Fabiano in bilico. Ma, come riferisce tuttoc.com, nel post gara l'allenatore è stato chiaro circa il suo futuro: "Non c’è niente da commentare. Abbiamo perso e abbiamo meritato di perdere. Purtroppo è un momento in cui facciamo due errori e prendiamo due gol. Penso che nella prima frazione le migliori azioni da gol le abbiamo fatte noi, loro ci hanno impensierito solo su palla inattiva. È stato un primo tempo in cui noi avremmo potuto fare qualcosa in più. Complimenti a loro. La classifica non dovevamo guardarla prima e non lo dobbiamo fare neanche adesso. Dimissioni? Non le darò mai. Mi devono cacciare. Perché penso di aver dato tanto alla Turris e darò tanto alla Turris. Sono qui e ci metto la faccia”.