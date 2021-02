Non solo Fontana, la Turris pensa anche a Caneo. Oggi l'esonero di Fabiano?

Non solo Gaetano Fontana. Per la panchina, come riferisce tuttoc.com, la Turris sta pensando anche a Bruno Caneo, lo scorso anno a Rieti e con in mano un accordo di massima coi campani fino al termine della stagione con eventuale opzione in caso di playoff: oggi potrebbe quindi essere la giornata decisiva per il ribaltone in panchina.

Perché, se il nome del prossimo allenatore è ancora da definire esattamente, quel che di certo c'è, è che l'esperienza di Franco Fabiano con i campani è giunta al capolinea: il tecnico era già in bilico da alcune settimane, ma il ko di Pagani potrebbe essergli stato fatale. Un'altra certezza: il mister non rassegnerà le proprie dimissioni.

La palla è quindi tra i piedi della società.