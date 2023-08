ufficiale Albinoleffe, il giovane Facchetti va in D: giocherà nell'Albenga

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver trasferito a titolo temporaneo all'U.S. Albenga (Serie D) il portiere classe 2004 Lorenzo Facchetti. A Lorenzo un sincero augurio per la sua nuova avventura".

Con questa nota il club ha annunciato il trasferimento in Serie D del giovane portiere che nella passata stagione ha disputato tre gare in Coppa Italia Serie C subendo quattro reti.