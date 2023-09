ufficiale Alessandria, risoluzione consensuale del contratto col tecnico Fiorin

Viste le divergenze progettuali delle due parti, l’U.S. Alessandria Calcio 1912 ed il sig. Fulvio Fiorin hanno deciso di rescindere consensualmente il rapporto contrattuale. L’Alessandria Calcio ringrazia il mister per la professionalità e per la competenza dimostrata. Gli allenamenti di oggi e domani, nonché la conduzione tecnica della partita di campionato di domenica, saranno affidati a Vitantonio Zaza.