ufficiale Ancona-Matelica, avanti con mister Colavitto. Ha firmato un biennale

L'avventura di Gianluca Colavitto sulla panchina dell'Ancona-Matelica è destinata a continuare. La società ha infatti annunciato il rinnovo di contratto del tecnico che ha firmato fino al 2024: "Raggiunto un accordo biennale con il tecnico campano che si lega per altri due anni ai colori biancorossi dopo il bel percorso delle ultime tre stagioni.".

Queste le prime parole del tecnico dopo il rinnovo: “Sono veramente felice, far parte della famiglia Ancona per altri due anni è per me una soddisfazione enorme”.