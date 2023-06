ufficiale Arezzo, tris di rinnovi. Biennale per Foglia, Poggesi e Zona. Promosso il baby Ermini

Tris di rinnovi in casa Arezzo. Come avevamo anticipato, prolunga con un biennale il centrocampista Fabio Foglia, e con lui anche Andrea Poggesi e Samuele Zona; passa in prima squadra il giovane portiere Jacopo Ermini, del vivaio amaranto.

Ecco il comunicato:

"Andrea Poggesi si lega al club amaranto con un accordo biennale (scadenza 30 giugno 2025) a dimostrazione della crescita mostrata dal ragazzo nel corso di una stagione dove è stato frenato da alcuni problemi fisici. La Società e la dirigenza, convinte delle doti di Andrea e dalla sua determinazione come ha dimostrato nel corso della stagione, hanno quindi voluto dare fiducia all’esterno difensivo classe 2002.

Resta in amaranto anche Samuele Zona, il quale si lega all’Arezzo con un accordo biennale (scadenza 30 giugno 2025). Il terzino arrivato la scorsa stagione in amaranto ha mostrato notevoli progressi soprattutto nella seconda parte di stagione meritando la conferma.

Contestualmente la Società Sportiva Arezzo comunica che a partire dal prossimo luglio Jacopo Ermini, classe 2005 prodotto del vivaio del Cavallino, si unirà alla prima squadra andando a ricoprire il ruolo di terzo portiere. Ermini – oggi impegnato nel Torneo delle Regioni con la Rappresentativa Toscana – rientra in amaranto dopo una stagione in prestito alla Castiglionese (Eccellenza) a cui va il ringraziamento del Cavallino per aver permesso la valorizzazione e la crescita del proprio portiere".

Diverso il discorso relativo a Foglia: "La Società Sportiva Arezzo è lieta di poter annunciare di aver raggiunto l'accordo con Fabio Foglia.

Il calciatore, tornato in amaranto lo scorso novembre contribuendo alla causa del Cavallino nella conquista della promozione in Lega Pro, si lega alla Società Sportiva Arezzo con un accordo della durata di due anni (scadenza 30 giugno 2025).

L'accordo sottoscritto tra le parti prevede - sia per la Società Sportiva Arezzo che per il calciatore - la possibilità al termine della prossima stagione di poter trasformare l'accordo in essere da atleta in quello da dirigente per la prima squadra o il settore giovanile. Al giocatore, qualora non accettasse il ruolo dirigenziale e volesse accordarsi con altre società, verrà concessa la facoltà di liberarsi.

Tale accordo, sottoscritto con estrema soddisfazione tra le parti, ha voluto tener conto dell'impegno, della professionalità e dell'attaccamento di Fabio Foglia nei confronti della maglia amaranto con la quale il prossimo 10 settembre potrà festeggiare insieme ai suoi compagni il Centenario del Cavallino".