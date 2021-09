ufficiale Carrarese, colpo in difesa: preso l'ex Brescia Semprini

Dopo l'addio al Brescia, dove era cresciuto, per il terzino Alessandro Semprini si spalancano le porte della Serie C. Il classe '98 ha infatti firmato un contatto con la Carrarese a cui si è legato per una stagione. Questa la nota del club marmifero:

"Carrarese calcio 1908 srl rende noto di aver perfezionato l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Semprini che si lega alla maglia azzurra con contratto di durata sino al 30.06.2022. Il classe 98 scuola Brescia ha disputato con le "rondinelle" 12 partite in serie A con 1 goal all'attivo e 6 in serie B oltre 10 in serie C ed 1 rete con la maglia dell'Arezzo.

Terzino di piede destro che ha nella duttilita' la propria caratteristica principale che gli consente di essere impiegabile anche sulla corsia opposta di difesa".