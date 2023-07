ufficiale Carrarese, ecco Zanon per la difesa. Contratto triennale per l'ex Sangiuliano

Come avevamo anticipato, il talento scuola Napoli Simone Zanon è un nuovo giocatore della Carrarese, che ha battuto la concorrenza di prestigiose formazioni come Cremonese in Serie B e Cesena e Vicenza in C: il difensore, come si legge nella nota diramata dalla società apuana, "si lega all'azzurro fino al 30.06.2026", quindi con contratto triennale. Classe 2001, è reduce da un'esperienza in Lega Pro da protagonista nel Sangiuliano City, titolare indiscusso con 38 presenze.

️”Mai avuto esitazioni a prediligere Carrara ad altre realtà perché sono stato considerato da subito un calciatore importante per gli obiettivi da raggiungere.

Con la maglia azzurra posso togliermi più di una soddisfazione”, le sue prime parole dopo l'arrivo in Toscana.