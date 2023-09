ufficiale Casertana, non solo calciatori. Due nuove figure in dirigenza

Due nuove figure nella dirigenza della Casertana, che venerdì scorso ha visto terminare la proroga di sette giorni per il mercato in entrata. Ecco il comunicato diramato dalla squadra campana di Serie C: "La Casertana FC comunica di aver siglato un accordo di consulenza con Gabetti Sport, divisione del Gruppo Gabetti dedicata al mondo sportivo. Il nascente binomio è mirato a fornire al club rossoblu conoscenze e risorse umane di alta professionalità che andranno ad implementare l’organigramma societario già esistente.

Nell’ambito di tale accordo, Gabetti Sport affiancherà la Casertana FC attraverso le figure del direttore generale Vittorio Cozzella, dirigente di comprovata esperienza che in passato ha lavorato con società come Ternana, Livorno e Sambenedettese; e del direttore organizzativo Antonio De Luca, avvocato del foro di Napoli, specializzato in management dello sport. Entrambi sono già al lavoro in piena sinergia con la macchina organizzativa impegnata da settimane per l’ormai imminente inizio del nuovo campionato dei falchetti".