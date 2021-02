ufficiale Casertana, primo contratto da professionista per il giovane Matese

Con una nota ufficiale, la Casertana comunica di aver sottoscritto l’accordo fino al 30 giugno 2023 con il centrocampista Mattia Matese: il giovane classe 2001, ormai da tre stagioni aggregato stabilmente alla prima squadra, firma così il suo primo contratto da professionista. Una crescita che parte dal 13 giugno 2017 quando, poco più che quattordicenne, ottenne il suo primo tesseramento con il settore giovanile dei falchetti.

“Per me è una grandissima emozione Il sogno di chi iniziare a dare un calcio ad un pallone è che questo diventi anche un lavoro. Questa è senza dubbio una tappa importante. Un primo tassello. Lavorerò duramente per sfruttare al massimo questa occasione e ripagare la fiducia che la famiglia D’Agostino ha da sempre riposto in me. Il primo pensiero va ai miei genitori che mi sono sempre stati vicini. Dedico a loro questo momento. Un grazie al mio procuratore Paolo Palermo per il suo costante sostegno”, queste le sue parole dopo la firma.