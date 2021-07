ufficiale Catania, dal Genoa arriva in prestito Felipe Estrella Galeazzi

Serie C

Serie C

Il Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Genoa il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felipe Estrella Galeazzi, nato in Brasile ad Araraquara il 10 gennaio 2001 e cittadino italiano.

Nel 2020/21, con i rossoblù genovesi, l'attaccante sudamericano ha realizzato 8 reti in 22 gare nel campionato Primavera 1, competizione nella quale ha debuttato con la Roma nel 2019, sommando le prime esperienze in Italia (27 presenze e 11 gol nell’arco di una stagione e mezza con la squadra capitolina). Al suo attivo, in giallorosso, anche l'esordio nella prestigiosa UEFA Youth League.

Estrella, che nel dicembre 2019 ha disputato due gare con il Brasile Under 20, si aggregherà già domani al gruppo a disposizione dell'allenatore Francesco Baldini.