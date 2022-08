ufficiale Conferma definitiva FIGC, Fermana e Torres giocheranno la Serie C 2022/23

Il Presidente Federale - preso atto che, all’esito delle procedure di ammissione ai campionati professionistici e delle successive decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche e degli organi giurisdizionali statali ad oggi emesse, risultano due posti vacanti nell’organico del Campionato Serie C 2022/2023;

- tenuto conto che il Consiglio Federale del 28 luglio 2022, in applicazione dei criteri statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 262/A del 19 maggio 2022 e preso atto dei pareri espressi dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dai Comunicati Ufficiali n.n. 222/A del 27 aprile 2022 e 273/A del 27 maggio 2022, ha individuato nella Fermana F.C. S.r.l. e nella Torres S.r.l. le prime due società in graduatoria che hanno soddisfatto tutti i requisiti all’uopo prescritti;

- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 28 luglio 2022;

- d’intesa con i Vice-Presidenti d e l i b e r a di concedere alle società FERMANA F.C. S.R.L. e TORRES S.R.L. la Licenza Nazionale del Campionato Serie C 2022/2023 e di ammetterle alla partecipazione al medesimo campionato. Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.