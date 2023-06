ufficiale Conferme in panchina per la Torres. Si avanti con mister Greco

Ripartirà da mister Alfonso Greco la Torres, che ha appena riconfermato il tecnico alla guida della prima squadra rossoblù.

Ecco la nota:

"Mister Alfonso Greco riconfermato sulla panchina rossoblù

Il tecnico di Ostia si appresta a cominciare la sua terza stagione alla guida della Torres dopo la conferma della serie C ottenutala scorsa stagione.

Al tecnico il grosso in bocca al lupo della società, della proprietà, dello staff, di tutti i tesserati e del pubblico di Sassari in vista di questo nuovo inizio di stagione.

Si è scelto di dare continuità al progetto tecnico, confermando mister Greco al timone della squadra alla luce di obiettivi fissati e poi centrati: vittoria dei playoff di serie D e successiva promozione in terza serie Italiana, quindi salvezza in Serie C conquistata senza passare per la palude dei playout.

Punti di partenza, mai punti di arrivo. Spunti utili a migliorare, e a crescere".