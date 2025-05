Ufficiale Torres, si conclude l'avventura di mister Greco: annunciato la separazione tra le parti

Inizia a programmare la stagione ventura la Torres, che annuncia quest'oggi l'addio ufficiale con mister Alfonso Greco, con il quale è stato trovato l'accordo per terminare il rapporto lavorativo in essere: con lui, lascia anche il suo staff, che chiaramente la proprietà del club sardo ringrazia per i quattro anni di gioie vissute insieme.

Di seguito, la nota ufficiale:

"La Torres comunica che, in totale intesa con il tecnico della Prima Squadra Alfonso Greco, le parti hanno trovato un accordo per terminare il rapporto lavorativo nella stagione sportiva appena conclusa.

La Società ringrazia l’allenatore romano, ed il suo staff, per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Un quadriennio che ha visto la Torres confermarsi tra le principali forze della Lega Pro.

Proprietà, Presidente e tutte le componenti, augurano a mister Greco il meglio per il prosieguo della carriera".

L'avventura dell'allenatore sulla panchina sarda si chiude con i playoff di questa stagione, ai quali la squadra arrivava da terza classificata nel Girone B di Serie C; sventurati, però gli spareggi, con la gara di andata contro l'Atalanta U23 persa per 7-1, che ha chiaramente compromesso in modo irrimediabile il ritorno, che i sardi hanno sì vinto ma con un punteggio che non andava a pareggiare il conto totale.