ufficiale Davi resta all'Arzignano. Rinnovato il prestito del difensore con il Sudtirol

Conferma per Federico Davi. Il difensore di proprietà del Sudtirol resterà all'Arzignano Valchiampo in prestito anche per la prossima stagione. Ecco la nota ufficiale: "L’Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente che il terzino destro Federico Davi vestirà Gialloceleste anche per la stagione 23/24, restando in via dello Sport per un altro anno in prestito dalla società FC Südtirol che ne detiene la proprietà".