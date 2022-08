ufficiale Fermana, Scheggia nuovo amministratore. Il club cerca nuovi soci

La Fermana FC comunica che dall'11 agosto è in carica il nuovo amministratore Vinicio Scheggia, da sempre socio, sostenitore della Fermana e persona di grande spessore professionale e morale.

Il nuovo amministratore Scheggia comunica la scelta societaria di aprire il capitale della società a nuovi investitori, al fine di garantire al club una crescita duratura e nel rispetto dei propri valori.

I soci della Fermana hanno deciso di avvalersi del supporto della società "The Step Over", con sede a Milano, affidandole l'incarico di scouting per selezionare primari investitori del settore.

"Ringrazio per la fiducia concessa dal Club e dall'Amministratore della Fermana, a nome mio e del dottor Limatola, la Fermana è un club ben radicato sul territorio" ha commentato il dottor Nicola Maria Vitali in seguito all'incarico ricevuto, e "L'interesse primario è individuare un soggetto solido che voglia proseguire e migliorare quanto fatto di buono in questi anni dal club, senza dover assecondare alcun obiettivo speculativo da parte degli attuali azionisti", ha aggiunto il dottor Leonardo Limatola subito dopo il commento del collega.