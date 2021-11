ufficiale Fidelis Andria, cambio in dirigenza: esonerato il Ds Degli Espositi

Prime decisioni in casa Fidelis Andria dopo la sconfitta subita dai federiciani in quel di Latina contro la formazione nerazzurra. Come infatti comunica il club, attraverso una nota ufficiale, "la società biancazzurra ha scelto di esonerare il Direttore Sportivo Alessandro Degli Esposti".