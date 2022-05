ufficiale Fiorenzuola, rinnovo fino al 2023 per l'attaccante Oneto. Il comunicato del club

ieri alle 17:35

L'attaccante Edoardo Oneto continuerà la sua avventura con la maglia rossonera del Fiorenzuola in cui milita dalla passata stagione e con cui ha segnato tre reti, con tre assist, in 31 gare in questa stagione. Questo il comunicato del club:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto in data odierna il rinnovo del contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Edoardo Oneto fino al 30/06/2023.

Oneto, arrivato in rossonero durante la stagione 2020/2021 in Serie D, si è distinto anche in questa stagione di Lega Pro inanellando 31 presenze con 3 reti e 3 assist all'attivo, dimostrandosi un giocatore poliedrico sia da centravanti, che da esterno offensivo, fino ad interno di centrocampo".