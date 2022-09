ufficiale Gelbison, esonerato Gianluca Esposito. Fatale il ko contro la Virtus Francavilla

La Gelbison con una nota ufficiale ha comunicato che da oggi Mister Gianluca Esposito non ricoprirà più l’incarico di Allenatore responsabile della Prima Squadra.

La formazione neo promossa in Serie C nelle prime quattro giornate di Serie C ha raccolto appena 2 punti.