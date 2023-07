ufficiale Giana Erminio, rinforzo in difesa. Preso il classe '97 Lorenzo Ferrante

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Ferrante, difensore centrale classe ’97 proveniente dalla Torres. Nativo di Genova, dopo il settore giovanile nell’Entella, Ferrante si accasa in Serie D e per due stagioni veste la maglia della Lavagnese, per poi passare al Ligorna, al Seravezza Pozzi e infine alla Torres nella stagione 2021/22, squadra con la quale vince i playoff di Serie D e conquista la promozione in Serie C, dove gioca nella stagione 2022/23