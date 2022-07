ufficiale Giugliano, interrotto il rapporto di collaborazione con il mister Giovanni Ferraro

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il Responsabile Tecnico della Prima Squadra Sig. Giovanni Ferraro.

La società ringrazia l’allenatore per il lavoro profuso e per aver guidato la squadra nella stagione 2021/2022 alla storica promozione in Serie C, augurando le migliori fortune personali e professionali per il futuro.

Il club comunica inoltre che nei prossimi giorni, sarà reso noto il nome del nuovo allenatore per la stagione sportiva 2022/2023.