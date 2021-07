ufficiale Il Gozzano rinuncia alla Serie C: il Picerno prende il suo posto

Nonostante la promozione in Serie C, il Gozzano ha rinunciato all'iscrizione al prossimo torneo di terza serie, lasciando quindi un posto vacante: rimpiazzato dal Picerno, che ha avuto quest'oggi l'ufficialità del ritorno tra i professionisti.

Si legge infatti questo nel comunicato diramato dalla FIGC:

"A seguito della rinuncia della Società Gozzano, attesa la relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi e della Covisoc, il Consiglio ha deciso di ammettere in Serie C l’AZ Picerno. Successivamente, il Consiglio ha votato all’unanimità di ammettere in sovrannumero in Serie D la rinunciataria Gozzano tenuto conto della straordinarietà della situazione determinatasi a causa della pandemia da Covid-19".